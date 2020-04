Vijfentwintig Utrechtse parkbezoekers op de bon geslingerd

De politie en handhavers van de gemeente Utrecht hebben zaterdag 25 boetes uitgedeeld in verschillende parken. De mensen die een bon kregen hielden zich niet aan het samenscholingsverbod dat is ingesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De bekeuringen werden uitgeschreven aan bezoekers van Park Lepelenburg, Griftpark, Wilhelminapark en Park Paardenveld. Een woordvoerder van de politie zegt dat de situatie in de parken de hele dag goed in de gaten werd gehouden en dat het op een gegeven moment te druk begon te worden.

Toen is er contact geweest met de gemeente Utrecht en is besloten om de parken te ontruimen. “We hebben iedereen aangesproken en gevraagd of ze weg wilden gaan. Alleen in het uiterste geval hebben we een bekeuring uitgeschreven”, zegt een woordvoerder van de politie.

De bekeuring voor het overtreden van het samenscholingsverbod kost 390 euro. De woordvoerder benadrukt dat er alleen wordt beboet als mensen echt niet luisteren. “Alleen als het niet anders kan moet je je laten gelden.”