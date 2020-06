Vijftigste auto We Drive Solar is startsein voor verdubbeling Utrechtse deelauto’s

Het Utrechtse deelauto-initiatief We Drive Solar heeft de vijftigste deelauto in gebruik genomen. De komende tijd wil We Drive Solar flink uitbreiden, volgend jaar moet het aantal voertuigen verdubbeld zijn.

Sinds de start in 2017 heeft We Drive Solar in 9 van de 10 Utrechtse wijken locaties gerealiseerd waar bewoners terecht kunnen voor een elektrische auto op de kracht van de zon. De locaties bevatten een Renault ZOE en een Tesla Model 3

Het Utrechtse initiatief wil de komende maanden een groot aantal nieuwe locaties in de stad maken. Het doel is om voor eind 2021 het aantal plekken te hebben verdubbeld. Bewoners die een locatie in de buurt willen kunnen zich melden bij We Drive Solar.

We Drive Solar plaatst ook auto’s in een groot aantal nieuwbouwontwikkelingen in de stad waaronder Wisselspoor, de Veemarkt en Cartesiusdriehoek.