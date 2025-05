Villa Jongerius krijgt gedeelte van 2,6 miljoen euro van Provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft het Jongeriuscomplex samen met elf andere rijksmonumenten 2,6 miljoen euro toegekend. Het geld is afkomstig van het Fonds Erfgoedparels en zal worden gebruikt voor de restauratie van de lichttorens die op het dak van het Jongeriuskantoor staan.

De lantaarns zijn kleine torens van glas en beton waar verlichting in zit. Op het betongedeelte van de lichttorens staat een ‘V’ met een ‘8’ erin verwerkt, verwijzend naar de V8-motor die Ford in 1933 introduceerde. Rob van Muilekom, gedeputeerde van de portefeuille Cultuur en Erfgoed, is blij dat er gebruik wordt gemaakt van het fonds. “Hierdoor zorgen we ervoor dat onze rijksmonumenten in goede staat blijven en dat veel mensen ze kunnen bezoeken”, aldus Van Muilekom.

Fonds Erfgoedparels

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen elk jaar subsidie aanvragen bij het Fonds Erfgoedparels, ook wel het Parelfonds genoemd, mits het rijksmonument niet staat ingeschreven als woonhuis of een woonhuisfunctie heeft. De provincie wil met het fonds ervoor zorgen dat monumenten goed toegankelijk en behouden blijven voor publiek.

Het Jongeriuscomplex kreeg in 2021 ook al eens een subsidie vanuit het Fonds Erfgoedparels. Die subsidie was destijds uitgekeerd om de kademuur, het hekwerk en de bruggen bij het complex op te knappen.