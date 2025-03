Villa Vrede uit Utrecht maakt kans op een Appeltje van Oranje

Villa Vrede maakt dit jaar kans op een Appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds reikt deze prijs elk jaar uit aan drie sociaal-maatschappelijke organisaties die een belangrijke rol spelen in de samenleving. Koningin Máxima reikt de prijs op 9 oktober uit op Paleis Noordeinde.

Uit maar liefst 348 inzendingen is Villa Vrede geselecteerd en behoort nu tot de laatste vijftig kanshebbers. “Villa Vrede is een dagopvang en activiteitencentrum voor mensen zonder papieren in het Transwijkpark in Utrecht”, is te lezen op de website van de stichting.

Het doel van Villa Vrede is om mensen zonder verblijfsvergunning een plek te bieden waar zij anderen kunnen ontmoeten, tot rust kunnen komen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Onmisbare Schakels

De missie van Villa Vrede sluit naadloos aan bij het thema van deze editie van de Appeltjes van Oranje: Onmisbare Schakels. Dit draait om organisaties die een essentiële rol spelen in hun dorp, wijk, stad of buurt. Ze zijn niet alleen onmisbaar voor de mensen die zij ondersteunen, maar ook voor overheden en samenwerkingspartners. Organisaties konden zichzelf tot 23 februari inschrijven.

Tussen 19 en 28 mei vindt de stemtiendaagse plaats, waarbij iedereen via een speciale website een stem kan uitbrengen op een van de vijftig kanshebbers. De organisatie met de meeste stemmen ontvangt de eerste nominatie. De overige kanshebbers presenteren zich in juni aan elkaar en aan een jury, die uiteindelijk bepaalt welke negen organisaties een nominatie verdienen.

De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, ontworpen door prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro. Dit bedrag kan naar eigen inzicht worden besteed binnen de doelstellingen van het winnende initiatief.

Eerdere Utrechtse kanshebbers

Het is niet de eerste keer dat een organisatie uit Utrecht kans maakt op deze bijzondere prijs. Vorig jaar behoorde stichting Oog voor Utrecht tot de kanshebbers.

Deze organisatie werd geselecteerd vanwege haar inzet tegen eenzaamheid onder ouderen, het thema van dat jaar. Destijds spraken we met Annie Endeman, een van de ouderen die graag deelneemt aan de activiteiten van Oog voor Utrecht.