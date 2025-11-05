Vintagewinkel opent in voormalig pand van Drogisterij Woortman aan de Neude in Utrecht

Het iconische pand van Drogisterij Woortman aan de Neude krijgt een nieuwe invulling. Op donderdag 7 november opent hier Telusa Vintage. Dat is te lezen op het Instagramkanaal van de winkel.

Telusa Vintage beschrijft zichzelf als een zaak met ‘vintage van hoge kwaliteit’ en met betaalbare designmeubels en unieke kunstobjecten. De winkel zat voorheen op de Voorstraat 35, maar verhuist nu dus naar de Neude.

Het pand stond vanaf augustus op Funda. In de advertentie werd gehint naar de mogelijkheid om er een horecazaak te beginnen, maar ook dat onder de huidige bestemming detailhandel of publieksgerichte dienstverlening is toegestaan. Uiteindelijk is er binnen dit bestemmingsplan dus een nieuwe eigenaar gevonden.

Op de deur van de Neude 3 is te lezen dat er een ‘opening’ is op 7 november van 15.00 tot 21.00 uur en op 8 november van 10.00 tot 18.00 uur.

Hoe de winkel er precies uit komt te zien, blijft tot donderdag een verrassing. Wel moet het karakteristieke interieur van het pand grotendeels intact blijven, omdat het is aangewezen als gemeentelijk monument. Dat betekent bijvoorbeeld dat de originele wandkasten en de toonbank behouden moeten blijven.

Einde van een tijdperk

Drogisterij Woortman sloot begin dit jaar na 174 jaar definitief de deuren. Voormalig eigenaar Hans Rijkhof moest stoppen vanwege ziekte. Hij overleed in september op 87-jarige leeftijd.

De drogisterij werd in 1851 opgericht en kreeg haar naam van Johan Christoffel Woortman, die de zaak in 1877 overnam. Sinds 1979 was de winkel in handen van Rijkhof.