Visstand in Utrecht aangetast na storing rioolwaterzuivering; mogelijk zijn maatregelen nodig

De honderden vissen die afgelopen week dood zijn gegaan in Utrecht hebben de visstand aangetast. De hoop is dat het systeem zich herstelt door migratie, maar als dat niet lukt moet het waterschap maatregelen nemen.

Vorig weekend was er een storing bij een rioolwaterzuivering in De Bilt. Hierdoor is rioolwater het oppervlaktewater ingestroomd, waardoor honderden vissen, waaronder grote exemplaren, in onder meer de Weerdsingel, Biltse Grift, het Zwarte Water en Natuurpark Bloeyendael te weinig zuurstof kregen en dood zijn gegaan.

De storing is al een tijdje verholpen en het ruimen van dode vissen is in volle gang. Medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) merken dat het zuurstofniveau van het water weer op peil is en ook worden er nog maar weinig dode vissen gevonden.

Herstel visstand

“We hopen dat het systeem zich (deels) herstelt door vismigratie”, zegt loco-dijkgraaf Bert de Groot. “Mocht echter blijken dat er flinke afwijkingen zijn, dan onderzoeken we of we maatregelen moeten nemen voor het herstel van de visstand. Samen met de hengelsportvereniging zit het waterschap in een commissie die de visstand beheert.”

Hoe de storing bij de rioolwaterzuivering in De Bilt is veroorzaakt is nog niet bekend. De Groot: “We vinden het heel erg wat er is gebeurd en doen er alles aan om de waterkwaliteit weer op orde te krijgen. Ook dit weekend blijven we het hele traject inspecteren op dode vissen en meten we het zuurstofgehalte in het water. Gelukkig treffen we steeds minder dode vissen aan. En als we die aantreffen, ruimen we ze zo snel mogelijk op.”