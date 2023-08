Vitens gaat drinkwaterleidingen in Utrechtse wijk De Meern doorspoelen nadat inwoners klagen over maag- en darmklachten

Waterleidingbedrijf Vitens gaat vrijdag op twee plekken in De Meern het drinkwaterleidingnetwerk uit voorzorg doorspoelen. Reden daarvoor is dat verschillende inwoners van De Meern contact opnamen met Vitens nadat ze maag- of darmklachten hadden gekregen.

Vitens heeft na de meldingen uit De Meern monsters genomen van het drinkwater. De eerste resultaten van die monsters laten geen verontreiniging van het drinkwater zien, meldt Vitens. Toch heeft het waterleidingbedrijf besloten om de leidingen door te spoelen, wat ‘spuien’ wordt genoemd.

Door het spuien wordt het drinkwater in de leidingen vervangen door vers drinkwater. “Dit doen wij uit voorzorg”, aldus Vitens. “Omdat uit de zeer recente metingen blijkt dat er geen sprake is van een verontreiniging, geeft Vitens geen kookadvies af.”

Vitens wacht nog op de uitslag van een ander monster dat deze week genomen is. “Dit is een standaardprocedure.” De uitslag van het monster is er zaterdag, waarna Vitens de resultaten zal delen.