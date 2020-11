Vlaggen halfstok bij Universiteit Utrecht voor vrij en veilig onderwijs

De vlaggen op de gebouwen van de Universiteit Utrecht hangen vandaag halfstok. Hiermee herdenkt de universiteit de moord op de Franse docent Samuel Paty.

Scholen in Frankrijk herdenken vandaag de dood van docent Samuel Paty. Op 16 oktober werd hij vermoord, omdat hij in de klas omstreden tekeningen van de profeet Mohammed had laten zien. De Universiteit Utrecht spreekt zich uit tegen deze daad.

“Alle leraren – wereldwijd – moeten zonder angst of druk van buitenaf hun lessen kunnen geven. Goed onderwijs leert mensen dialoog voeren, ook over moeilijke onderwerpen. Daarvoor is een veilige leeromgeving nodig waarin iedereen welkom is, en ruimte om verschillen samen met respect te onderzoeken.”

Oproep tot herdenken

Afgelopen vrijdag riepen onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob alle scholen en leraren in Nederland op om mee te doen aan de herdenking. In een brief aan alle vertegenwoordigers schreven ze: “De vlag kan halfstok. Zoek als leraren elkaar op en bespreek bijvoorbeeld met elkaar hoe het gesprek over soms moeilijke onderwerpen in de klas gevoerd kan worden. En voor zover dat niet al gebeurd is, kunnen ook de leerlingen en studenten betrokken worden, door samen met hen de acties te doen of gesprekken te voeren, of door het houden van een minuut stilte.”