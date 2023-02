Vlaggen in Utrecht halfstok vanwege zware aardbeving in Turkije en Syrië

Op verschillende plekken in Utrecht hangt dinsdag de vlag halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Ook organiseert de Ulu-moskee in Lombok een bijeenkomst om hulpacties te starten.

“De Nederlandse vlaggen bij de gemeente en wijkcentrum Vleuten hangen vandaag halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië”, liet burgemeester Sharon Dijksma weten via Twitter. “We wensen de nabestaanden veel sterkte bij dit enorme verlies.”

Ook de Ulu-moskee in Lombok start verschillende hulpacties na de zware aardbeving. Dinsdagavond om 20.00 uur vindt er een bijeenkomst plaats waarin verschillende partijen gaan brainstormen over de vraag hoe dit het beste kan gebeuren. Ook roept de moskee op geld te doneren.



Tekst loopt door onder de tweet

De vlag hangt vandaag halfstok. De onvoorstelbare ramp die zicht voltrekt in Turkije en Syrië raakt veel Utrechters persoonlijk. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de vele mensen die nog in onzekerheid zijn over hun dierbaren. pic.twitter.com/Uac0pHuJ1D — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) February 7, 2023

Vrees

Landelijk heeft het Rode Kruis gironummer 7244 geopend om geld op te halen, waarmee de slachtoffers van de aardbeving geholpen kunnen worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Rode Kruis.

Zondagnacht lokale tijd was er in het zuidoosten van Turkije en het noordwesten van Syrië een zware aardbeving. Inmiddels is bekend dat er meer dan 5.000 doden zijn gevallen, maar de vrees is dat dit aantal veel verder zal oplopen. Vanuit verschillende landen zijn goederen en hulpteams naar het rampgebied gestuurd.