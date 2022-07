Vlakbij haar woning in Utrecht staat een monument ter nagedachtenis aan de vermoorde Laura Korsman

Vlakbij de plek waar Laura Korsman in 2018 om het leven werd gebracht staat nu een monument ter nagedachtenis aan de vrouw uit Utrecht. Bij een boom aan de Bosboomstraat staat een beeld van een vlinder met daarop onder meer haar geboorte- en overlijdensdatum.

De Utrechtse studente Laura Korsman (24) werd op 11 juli 2018 in haar woning om het leven gebracht door haar ex-vriend Zamir M., nadat hij haar langere tijd gestalkt had. In 2019 werd M. veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs. De Hoge Raad besloot in april van dit jaar de veroordeling in stand te houden.

In januari van dit jaar hadden de nabestaanden van Korsman bij de gemeente een verzoek ingediend om een monument ter nagedachtenis te plaatsen in de stad. Dat monument staat nu aan de Bosboomstraat.

Voor het beeld van de vlinder is gebruikgemaakt van cortenstaal, waardoor het met de tijd zal verkleuren naar roestbruin. Op de sokkel staat haar geboorte- en sterfdatum, en de tekst ‘Ter nagedachtenis aan Laura Korsman, geboren uit liefde, gestalkt en vermoord’. Het monument staat tegenover de woning waar Korsman heeft gewoond.