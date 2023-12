Vleutenseweg in Utrecht volgens rapport zonder herinrichting onveilig, maar voorlopig geen grote veranderingen

De Vleutenseweg in Utrecht krijgt voorlopig geen volledige herinrichting, ook al is dat wel de enige manier om de straat echt veilig te krijgen. De redenen hiervoor zijn hoofdzakelijk financiën en andere plekken in de stad die ook herzien moeten worden. Wel zijn er eerder dit jaar andere, kleine maatregelen genomen op de weg.

Begin dit jaar vond er op de Vleutenseweg een ongeluk plaats waarbij een 7-jarig meisje om het leven kwam. Het incident zorgde voor ophef en de roep om een onderzoek naar de veiligheid van de weg klonk in de vorm van een petitie.

Dat onderzoek kwam er en het oordeel was nog kritischer dan bewoners initieel hadden verwacht. Alleen door een volledige herinrichting van de Vleutenseweg zou de weg veilig kunnen worden Toch lijken die plannen voorlopig dus nog niet van de grond te komen.

Prioriteiten

Het rapport over de verkeerveiligheid van de Vleutenseweg heeft het over zowel kleine als grote aanpassingen. Beide zouden kunnen bijdragen aan de overzichtelijkheid en veiligheid van de weg. Kleinere maatregelen, zoals het aanpassen van markeringen en verplaatsen van prullenbakken bij bushaltes, zijn inmiddels genomen.

Maar met de huidige weginrichting, kunnen de belangrijkste knelpunten op de Vleutenseweg niet worden opgelost. Toch komt een volledige herinrichting er voorlopig niet. Dat heeft vooral te maken met financiën, volgens wethouder Van Hooijdonk: “Ik kan zeggen: nee, daar hebben we geen budget voor. Op de vraag ‘kunnen we er voorrang op geven?’ Theoretisch gezien kan alles maar ik denk dat we er als raad behoefte aan hebben om het volledige plaatje voor onze neus te krijgen.”

Volgens de wethouder zouden er namelijk ook andere plekken zoals de Demkabrug en Balijelaan zijn waar vanuit bewoners aandacht wordt gevraagd voor verkeersveiligheid. Van Hooijdonk: “Je hebt een heel lijstje waar je in moet prioriteren en dan zeg ik ook maar dat we staan voor een hele grote bezuinigingsopgave.”

Intensiviteit

Ook de mate waarin onderzoek is gedaan, vertaalt zich volgens wethouder Van Hooijdonk naar de conclusie van het onderzoek: “Ik denk zelf dat we nog nooit een rapport hebben laten maken dat zo grondig en intensief is gebeurd.” Volgens Van Hooijdonk kan het zomaar zijn dat als zulk onderzoek naar andere straten wordt gedaan, dezelfde maatregelen nodig zijn.

Waar de gemeente wel naar gaat kijken is de situering van bushaltes en het openbaar vervoer op zichzelf. Ook de snelheid op de weg van zowel personenwagens als bussen wordt onder de loep genomen. “Je moet ergens wel een concessie doen. Ik denk zelf dat dat minder snel bij de bus is omdat dit een stevig ov-as is. Ik kan me voorstellen dat, ook gezien de trends in de stad, we toebewegen naar bijvoorbeeld dertig kilometer”, aldus wethouder Van Hooijdonk.

Concrete afspraken en maatregelen over de herinrichting worden voorlopig nog niet verwacht. De mogelijkheden voor de Vleutenseweg worden volgens de wethouder pas in de voorjaarsnota van het aankomende jaar gepresenteerd.