Vliegreizen artiesten en bezoekers van Le Guess Who? gecompenseerd met groen dak in Utrecht

Het Utrechtse festival Le Guess Who? heeft besloten de CO2-uitstoot van vliegreizen van artiesten en bezoekers op een bijzondere manier te compenseren. Op het Hof van Cartesius ligt sinds deze week een groen dak, dat de vliegreizen moet compenseren.

Festival Le Guess Who? trekt elk jaar meer dan honderd artiesten en honderden bezoekers uit binnen- en buitenland naar Utrecht. Veel van hen komen met het vliegtuig. Het festival compenseert sinds 2022 de CO2-uitstoot van internationaal vliegverkeer van de artiesten. Afgelopen editie hadden ook bezoekers de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te compenseren.

Voor de compensatie werkt Le Guess Who? samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). In 2022 werden met het opgehaalde geld bijvoorbeeld 3.000 bomen geplant in Woudenberg en Rhenen.

Groen dak

In 2023 werd het geld voor ander groen gebruikt. De CO2-compensatie van de vorige editie van het festival bestaat namelijk uit een groen, duurzaam dak op het Hof van Cartesius. Het Hof van Cartesius is ook altijd een van de locaties van U?, het dagprogramma van Le Guess Who?.

Voor het dak zijn alleen natuurlijke en tweedehands materialen gebruikt, waaronder schapenwol, aarde, wilgenmatten en hennep. Deze materialen vervangen de standaard plastic drainagesystemen in het dak.