Vliegreizen-winkel SheepTickets in hartje Utrecht toont werkelijke kosten van tickets

Op de Steenweg in Utrecht opent vandaag SheepTickets. In deze reiswinkel kunnen klanten een bestemming kiezen en zij krijgen dan te horen wat hun ticket eigenlijk zou moeten kosten. Want een retourtje naar Spanje voor negen euro, waar soms mee gestunt wordt, is niet de werkelijke prijs, aldus Natuur & Milieu.

Voor negen euro een weekendje tapas eten in Madrid. En voor 35 euro naar het warme strand van Rhodos. Een treinticket van Groningen naar Maastricht is bijna nog duurder. Uit een inventarisatie van Natuur & Milieu dit voorjaar bleken dit gangbare prijzen bij verschillende aanbieders. Sommige aanbieders boden zelfs negatieve prijzen aan voor tickets.

Dit kan echt niet meer, meent Natuur & Milieu. Met een pop-upstore in het centrum van Utrecht vraagt de organisatie aandacht voor de veel te lage prijs van vliegtickets en de klimaatschade die dit oplevert.

Retourtje Bali

In de reiswinkel ‘SheepTickets’ kunnen klanten een bestemming kiezen en zij krijgen dan te horen wat hun ticket eigenlijk zou moeten kosten. Dit is dan de prijs inclusief btw, accijns op kerosine en de externe kosten zoals milieuschade. Volgens Natuur & Milieu blijkt uit eerder onderzoek dat de prijs van een vliegticket 63 procent hoger uitvalt, als alle effecten worden meegerekend.

Ook benadrukt de organisatie de ‘enorme bijdrage’ die vliegen heeft aan klimaatverandering. “Een retourtje Bali (7.000 kg CO2-uitstoot equivalent) staat bijvoorbeeld gelijk aan de uitstoot van negen jaar met de auto naar je werk (800 kg CO2 per jaar) of de besparing van vijftien jaar vegetarisch eten (winst: 460 kilo CO2 per persoon per jaar).”

CheapTickets

De naam van de tijdelijke reiswinkel is SheepTickets, dit is een knipoog naar CheapTickets, de grootste online aanbieder van goedkope vliegtickets. Bij de reisadviseurs van SheepTickets kunnen klanten berekenen wat de eerlijke prijs van een vliegticket is, dit is mogelijk voor 25 veel geboekte bestemmingen. Wie dit doet maakt tevens kans op het winnen van een duurzame treinreis naar Spanje.

Natuur en Milieu meent ook dat de politiek en het Rijk de luchtvaart moeten dwingen te verduurzamen en zorgen dat er geen financiële voordelen meer zijn voor de sector.