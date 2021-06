Vlogger mag jaar lang geen negatieve publicaties over Utrechtse moskee maken

Een bezoeker van de Imam Maalik moskee in de Utrechtse wijk Overvecht mag geen negatieve publicaties meer maken over het gebedshuis. Dat heeft de rechter besloten. De Utrechter heeft zich in meerdere vlogs afkeurend uitgelaten over de moskee en de stichting.

De man heeft een YouTube-kanaal met ruim 25.000 volgers. In 2019 en 2020 plaatste hij op dat kanaal meerdere vlogs waarvan de titel ‘corrupte moskeeën’ is. Na een gesprek tussen de stichting achter de Imam Maalik moskee en de Utrechter stopt hij met de negatieve publicaties, maar kort daarna ontstonden er volgens de rechtbank nieuwe conflicten.

De man werd namelijk samen met zijn neef na een overleg de moskee uitgezet. Volgens de stichting bedreigden beide mannen op dat moment bestuursleden. Ook zou de vlogger op dat moment verschillende vernielingen hebben aangericht, waaronder een camera van de moskee.

De man kreeg daarna een toegangsverbod voor onbepaalde tijd. Als hij toch naar de moskee zou komen zou er aangifte worden gedaan. De officier van justitie seponeerde de zaak omdat het bestuur geen toegangsverbod voor onbepaalde tijd had mogen geven.

Rechter

Daarna maakte de Utrechter een nieuwe reeks van negatieve vlogs. Het gaat in totaal om acht video’s die hij op zijn YouTube-kanaal publiceerde. Het bestuur legde vervolgens opnieuw een toegangsverbod op, maar dit keer voor de duur van een jaar. Daarnaast stapte de moskee naar de rechter.

De stichting zegt dat de beschuldigingen van corruptie en financieel wanbeheer, waar onder andere in de vlogs over wordt gesproken, onjuist zijn. Als gevolg van de vlogs ontvangt de moskee bedreigingen. “We kunnen allemaal wapens regelen (…) ik blijf jullie moeders terroriseren”, luidt één van die bedreigingen.

Corrupt

De Utrechter gebruikt in zijn vlogs onder meer het woord ‘corrupt’, terwijl hij op de zitting aangaf niet te weten wat de definitie is van dit woord. “De man mag openbaar kritisch zijn en zijn mening uiten, maar beschuldigingen van deze aard moeten wél gefundeerd zijn”, is te lezen in een persbericht van de rechtbank.

De rechter verbiedt de man dan ook om zich een jaar lang negatief uit te laten over de moskee. Wanneer hij dat wel doet moet hij een dwangsom van 1.000 euro betalen. Een locatieverbod wordt niet opgelegd, mede omdat de stichting niet concreet was over dat verbod.

Tot slot hoeft de man de video’s die al gepubliceerd zijn niet te verwijderen. Ook staat het de stichting vrij om het toegangsverbod voor de moskee te handhaven.