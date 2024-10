Utrechtse vluchtelingenopvang korte tijd ontruimd vanwege rookontwikkeling

De vluchtelingenopvang aan de Graadt van Roggenweg is ontruimd geweest vanwege rookontwikkeling in het pand. De brandweer benadrukt dat er geen brand was. Na korte tijd mocht iedereen weer naar binnen.

Even voor elf uur vanochtend ging het mis binnen de vluchtelingenopvang. Er ontstond rookontwikkeling in het pand en uit voorzorg moesten alle aanwezigen geëvacueerd worden. Wat de oorzaak van de rookontwikkeling was, is niet bekendgemaakt.

Nadat de brandweer metingen heeft verricht mocht iedereen weer naar binnen. Er zijn geen schadelijke stoffen gevonden. De brandweer laat weten dat het pand op dit moment wordt geëvacueerd.