VN: Nederlandse overheid heeft rechten van in Utrecht geboren Denny geschonden

Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) oordeelt dat de Nederlandse overheid de rechten van een in Utrecht geboren jongen en zijn moeder heeft geschonden. De jongen, Denny, is geregistreerd als persoon met ‘onbekende nationaliteit’, waardoor hij geen recht heeft op internationale bescherming. Het Mensenrechtencomité wil dat de Nederlandse overheid actie onderneemt.

Denny’s moeder werd zes jaar voor zijn geboorte, in 2004, op 15-jarige leeftijd gedwongen om in Nederland in de illegale prostitutie te gaan werken. Ze wist in 2008 uit het circuit te ontsnappen en meldde bij de politie wat er met haar gebeurd was. Ze werd daar geregistreerd als ‘illegale vreemdeling’.

Denny werd in 2010 geboren in Utrecht. Omdat Denny’s moeder in China in de steek werd gelaten door haar ouders, is ze niet geregistreerd als Chinees staatsburger. Dat maakt dat ze ook niet kan aantonen wat de nationaliteit van haar zoon is. Denny werd daarom bij de gemeente ingeschreven met de status ‘onbekende nationaliteit’.

Denny’s moeder kon vervolgens ook niet aantonen dat Denny géén nationaliteit heeft. Volgens de Nederlandse wet kan hij daardoor niet de status ‘statenloos’ krijgen. Hij heeft om die reden geen recht op internationale bescherming. Denny en zijn moeder leven nu in een centrum voor uitgezette asielzoekers en zijn bang dat ze elk moment uitgezet kunnen worden.

Herziening

Het Mensenrechtencomité van de VN wil dat de Nederlandse overheid Denny registreert als Nederlander of als ‘statenloos’. Ook dringen de VN erop aan dat Nederland de wet en de procedures rondom statenloosheid en het verkrijgen van burgerschap herziet.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leefden in september 2016 in Nederland ruim 13.000 kinderen onder de tien jaar met een ‘onbekende nationaliteit’. Veel van hen zijn geboren in Nederland.