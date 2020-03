Voedselbanken hebben geld nodig; Utrechtse voedselbanken zien voorraad slinken

De Voedselbanken in Nederland hebben geld nodig om de groei aan voedselhulp aan te kunnen. Er is een publiekscampagne gestart. Ook Utrechtse Voedselbanken hebben amper producten en hopen dat er producten worden aangeleverd bij het centrale magazijn.

Nederlanders zijn gaan hamsteren, waardoor er amper producten zijn voor de deelnemers van de voedselbanken. De Voedselbank Utrecht meldt: “Onze voorraad vliegt erdoor. Wij ontvangen graag houdbare en verse producten.” Aanleveren kan van maandag tot vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur bij het centrale magazijn aan de Arkansasdreef. Grotere hoeveelheden haalt de voedselbank graag op.

Landelijk is er een actie gestart om geld op te halen. Door de verhoogde vraag naar voedselhulp, logistieke uitdagingen en ook extra hygiënemaatregelen is het moeilijker de voedselpakketten te verstrekken. Daarom vraagt de vereniging met de publiekscampagne ‘Stay Safe en Geef’ om financiële donaties.

Het doel: minimaal 10 miljoen euro. De campagne heeft inmiddels tot veel steun geleid van consumenten, bedrijven en de overheid. Maar het is nog niet genoeg. Doneren kan via een tikkie of iDEAL op deze website.