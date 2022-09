Voedselbos geopend in Utrecht: ‘Ook in Europa is dit uniek’

Utrecht houdt van primeurs en met de opening van voedselbos Rijnvliet hebben we er weer één te pakken, aldus de gemeente. Het schijnt namelijk uniek te zijn dat zo’n bos, met eetbare planten, struiken bomen, geïntegreerd is in een woonwijk.

Het nieuwe voedselbos ligt in Rijnvliet, dat ook bekend is komen te staan als een ‘eetbare wijk’. Want net als het bos is er in de buurt ook veel gebruikgemaakt van het principe dat al het groen eetbaar moet zijn. Midden in in die wijk werd afgelopen week het voedselbos geopend door wethouder Linda Voortman.

Trots

“Ik ben trots op deze groene toevoeging aan onze stad”, zegt Voortman. “Meer groen is belangrijk voor onze gezondheid en draagt bij aan een beter klimaat. Dit is de spreekwoordelijke kers op de taart waar kinderen van het naastgelegen Kindcentrum Rijnvliet bovendien veel gaan leren over de natuur.”

Tekst loopt door onder de foto

Kinderen van Kindcentrum Rijnvliet, recent genomineerd voor de Rietveldprijs, zullen veel in het voedselbos te vinden zijn. Het eetbare bos maakt namelijk deel uit van het projectonderwijs. Leerlingen kunnen hier spelen, de natuur ervaren en erover leren. Er is onder meer een fruitdoolhof met eetbaar groen, een buitenleslokaal met zonnewijzer en waterspeelplek waar ze leren over de loop van rivieren.

Boomkroonpad en kunstwerk ‘Dichter bij de boom’

Kunstenaar Anouk Vogel heeft het voedselbos met een vier meter hoge loopburg op een bijzondere wijze voor iedereen bereikbaar gemaakt. Het kunstwerk genaamd ‘Dichter bij de boom’ is een lusvormige loopbrug tussen de verschillende lagen van het voedselbos. Vanaf de brug kunnen wandelaars vruchten plukken.