Voedseltuin Overvecht viert vijfjarig jubileum: ‘Op de tuin is iedereen gelijk’

Voedseltuin Overvecht heeft gisteren zijn vijfjarig jubileum gevierd. De tuin bestond in april vorig jaar precies vijf jaar, maar die viering kon vanwege corona niet doorgaan. Daarom werd het gisteren alsnog gedaan in Tuincentrum Steck in aanwezigheid van onder meer de tuinders, het bestuur en wethouder Kees Diepeveen.

De voedseltuin in Overvecht was een idee van een aantal enthousiaste buurtbewoners en sociaal ondernemers. Het was de droom van initiatiefnemers Ans Klein Geltink en Marianne Houkamp om een plek te creëren in de wijk waar iedereen welkom is.

“Een tuin waar je jezelf kunt zijn, andere mensen kunt ontmoeten, je eigen groente verbouwt en waar je in contact bent met de natuur en de seizoenen. Een vorm van kleinschalige biologische stadslandbouw midden in de wijk.”

De tuin is een gemeenschappelijke plek waar biologische groente, kruiden, fruit en bloemen worden verbouwd. Het idee is dat mensen elkaar er kunnen ontmoeten, samen groenten verbouwen, leren of gewoon lekker buiten kunnen zijn. Iedereen die meehelpt, deelt mee in de oogst. De rest van de groenten wordt verkocht aan buurtbewoners, cateraars en kookgroepen in Overvecht.

56 tuinders

Eerder deze maand stond Voedseltuin Overvecht voor het eerst op de Duurzame 100-lijst van Trouw. Het initiatief stond op de 91e plaats.

In de Voedseltuin zijn 56 tuinders actief. 37 van hen zijn er elke week. “Wat ik mooi vind, is dat de Voedseltuin mensen verbindt met de natuur en met elkaar en goed is voor ieders gezondheid”, zegt tuinder Marjan Bruinink. “Op de tuin is iedereen gelijk.”

De eerste tuin werd gestart op het terrein van Stadsboerderij Gagelsteede in het Gagelpark. In 2016 werd een nieuwe tuin aangelegd op een braakliggend stuk grond aan de Bangkokdreef. Afgelopen voorjaar kwam er een nieuwe moestuin bij op het terrein van Tuincentrum Steck aan de Gageldijk.