Voetganger gewond bij aanrijding op Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Op de Amsterdamsestraatweg is donderdagmiddag een voetganger gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur bij een zebrapad ter hoogte van restaurant GYS, bij de Bethlehemweg. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar na het ongeluk is één slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij liep een hoofdwond op, maar is aanspreekbaar.

De auto die het slachtoffer aanreed heeft een grote deuk aan de voorkant en een gebroken voorruit. Het voertuig is inmiddels weggetakeld. De Amsterdamsestraatweg is niet afgesloten geweest voor het overige verkeer, handhavers leidden het verkeer in goede banen.