Voetganger in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na aanrijding in Utrecht

Een voetganger is zaterdag zwaargewond geraakt na een aanrijding in de Utrechtse wijk Overvecht. De bestuurder van de auto die bij het ongeluk was betrokken is aangehouden.

Het ongeval gebeurde rond 14.55 uur aan de Marnedreef in Overvecht. Volgens de politie is de voetganger in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek en de Marnedreef is dan ook afgesloten.