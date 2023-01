Voetganger zwaargewond na aanrijding in Utrecht; politie dringend op zoek naar getuigen

Een voetganger is zondagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding op de kruising van de Thomas à Kempisweg en de Cartesiusweg in Utrecht. De politie heeft een zogenoemde ‘urgente getuigenoproep’ geplaatst op sociale media en verzoekt mensen met meer informatie dan ook zo snel mogelijk contact op te nemen.

Het ongeval gebeurde rond 18.55 uur. Een voetganger was op de kruising aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is volgens de politie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht met ondersteuning van het Mobiel Medisch Team dat met de traumahelikopter naar het ongeluk kwam.

“Bij ons is bekend dat er ten tijde van de aanrijding veel mensen op straat en in het verkeer waren die het ongeval gezien moeten hebben. Wij zijn dringend op zoek naar getuigen van dit ongeval”, aldus de politie.

Vanwege het ongeval is de kruising momenteel afgesloten.