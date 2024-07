Vogelopvang Rotsoord in Utrecht heeft dringend nieuw gebouw nodig 

Het verouderde gebouw van de vogelopvang op Rotsoord moet dringend vervangen worden, maar de gemeente Utrecht heeft geen middelen voor nieuwbouw. Stichting Vogelopvang Utrecht, die sinds 1987 jaarlijks zo’n 3.000 zieke en gewonde vogels opvangt, wil daarom via fondsenwerving nieuwe huisvesting realiseren.

Stichting Vogelopvang Utrecht is sinds 1987 actief en vangt jaarlijks ongeveer 3.000 zieke en gewonde vogels op uit Utrecht en omstreken. Vanaf het begin maakt de opvang gebruik van het gebouw van de gemeente, op basis van een mondelinge bruikleenovereenkomst. Als eigenaar is de gemeente dan ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Hoewel de gemeente verschillende maatregelen heeft genomen om het gebouw veilig te houden, blijkt nu toch dat vervanging noodzakelijk is.

Eerder wilde de vogelopvang een stuk opschuiven op hetzelfde terrein, maar dat leverde problemen op met naastgelegen kinderboerderij. De kinderboerderij en de opvang hebben de afgelopen tijd meerdere gesprekken gevoerd en zijn overeengekomen dat de vogelopvang een nieuwe plek moet krijgen binnen Rotsoord. Op dit moment wordt gewerkt aan een ontwerp.