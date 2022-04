Volg jij DUIC al op Instagram? Help ons door deze enquête in te vullen

DUIC is groot op Facebook, maar we zitten ook op Instagram. Als je ons al volgt op Instagram, wat zou je dan willen zien? En volg je ons nog niet, wat zouden we dan moeten doen om jou als volger te krijgen? Om op die vragen antwoord te krijgen heeft een groep studenten van de Hogeschool Utrecht een enquête gemaakt. Het invullen kost zo’n vijf minuten. Je helpt ons enorm!

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.