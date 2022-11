‘Volgend jaar begint het invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht’

Als het aan de gemeente ligt kunnen automobilisten straks nergens meer gratis parkeren in Utrecht. Vanaf volgend jaar moeten de voorbereidingen starten om het betaald parkeren stapsgewijs in de hele stad in te voeren.

In het coalitieakkoord was al te lezen dat er plannen waren om betaald parkeren versneld in de hele stad in te voeren. Hoe dat precies vorm zou krijgen was destijds echter nog niet bekend. Nu laat de gemeente weten hoe ze dit precies wil aanpakken.

Het invoeren van betaald parkeren heeft twee redenen. De openbare ruimte in de stad is schaars en geparkeerde auto’s nemen relatief veel ruimte in. Daarnaast heeft de gemeente naar eigen zeggen de ambitie om de groeiende stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. “Invoering van betaald parkeren draagt bij aan het ontmoedigen van het autogebruik.”

Draagvlakmeting

Nu is het zo dat er een zogenoemde draagvlakmeting wordt gedaan in een gebied waar de gemeente betaald parkeren wil invoeren. Deze was doorslaggevend, maar dat gaat veranderen.

Bewoners worden echter nog wel betrokken bij het proces. Zo kunnen zij zich uitspreken over de volgorde van invoering van het betaald parkeren en de voorgestelde tijden dat dit moet gaan gelden. “De inspraak richt zich niet op de vraag óf betaald parkeren in de hele stad moet worden ingevoerd. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen daar enthousiast over is.”

Kwaliteit

De gemeente is nu nog bezig het voorstel af te ronden en hoopt het plan voor het zomerreces van volgend jaar voor te kunnen leggen aan de raad. “Zo kunnen we in de tweede helft van 2023 starten met de voorbereidingen om betaald parkeren stapsgewijs in de hele stad in te voeren.”

De gemeente wil tot slot de opbrengsten investeren in de ‘kwaliteit van de stad’. Dit gaat bijvoorbeeld naar alternatieve vormen van vervoer en voorzieningen in de wijken.

