El Greco onder voorbehoud verkocht, concept blijft bestaan met nieuwe eigenaar

De Griekse snackbar El Greco, die al ruim 40 jaar aan de Utrechtse Ganzenmarkt is gevestigd, is onder voorbehoud verkocht. Toch hoeft El Greco zich niet aan te sluiten in het rijtje van verdwijnende Utrechtse stadsiconen, zoals drogisterij Woortman. “El Greco blijft ondanks de verkoop gewoon bestaan”, vertelt eigenaar Ari Kampranis.

Het pand aan Ganzenmarkt 28 is onder voorbehoud verkocht. Toch betekent dit niet dat El Greco zijn deuren gaat sluiten. Ari Kampranis, die samen met zijn echtgenote Wana Kampranis de zaak runt, laat weten dat het concept van El Greco niet zal verdwijnen.

“El Greco blijft ondanks de verkoop gewoon bestaan. We hebben een mogelijke nieuwe eigenaar gevonden die het over wil nemen. Maar we moeten nog even afwachten op de details”, aldus Ari.

De nieuwe eigenaar van de zaak zal per jaar zo’n 30.000 euro aan huur voor het pand moeten neerleggen.

‘Onze droom’

Voordat het echtpaar het pand in 1998 kocht, was El Greco hier al gevestigd. “Op een gegeven moment liep die zaak niet meer zo goed, en de vorige eigenaar besloot dat hij de snackbar wilde verkopen”, vertelde Wana eerder aan DUIC.

“Op dat moment werkten Ari en ik allebei bij de Nederlandse Munt, maar het is altijd onze droom geweest om een eigen onderneming te hebben.” Uiteindelijk besloten ze in 1998 het risico te nemen en El Greco over te kopen.

