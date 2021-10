Volgende herinrichting in Utrecht aanstaande: Burgemeester Reigerstraat volgende week aan de beurt

De afgelopen tijd gebeurde er al een hoop in de omgeving. De Nachtegaalstraat is inmiddels bijna klaar, maar nu is ook de Burgemeester Reigerstraat aan de beurt voor een herinrichting. De werkzaamheden beginnen op maandag 1 november en duren als alles volgens planning gaat tot april volgend jaar.

De doelen van de werkzaamheden klinken inmiddels bekend in de oren: de straat moet prettiger worden om te wonen, winkelen en verblijven. Obstakels op de stoep worden weggehaald en de stoep zelf wordt breder. Op de rijbaan wordt de fietser de hoofdgebruiker en de doorgaande route voor fietsers wordt verbeterd.

Verder komen er zo’n honderd fietsparkeerplaatsen bij en krijgen terrassen en groen meer plek op de stroken naast de rijbaan. De straat krijgt zeven parkeerplekken minder voor auto’s en de maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur. Het pleintje op de hoek van Oudwijkerdwarsstraat moet een groene ontmoetingsplek worden.

Laden en lossen gaat gebeuren binnen venstertijden (7.00 tot 16.00 uur) die ook gelden op de Nachtegaalstraat. ’s Ochtends is op die manier meer tijd voor laden en lossen en ’s middags juist minder, zodat er tijdens de spits meer ruimte is voor fietsers en ander verkeer. De meeste laad- en losplekken kunnen vanaf 16.00 uur gebruikt worden als parkeerplek.

Fases

Het werk gebeurt in verschillende fases die elk twee tot drie weken duren. Tijdens elke fase wordt gewerkt aan een ander deel van de straat, zodat hulpdiensten zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden.

De werkzaamheden beginnen maandag in twee werkvakken aan de even zijde van de straat: vanaf de hoek met de Maliebaan tot halverwege huisnummer 8 en aan de andere kant van de Burgemeester Reigerstraat, vanaf de rotonde aan het Wilhelminapark tot en met de kruising met de J.M. Kemperstraat. Deze eerste fase duurt zo’n drie weken, tot 21 november.

Bereikbaarheid

Tijdens deze eerste fase is de Burgemeester Reigerstraat in één richting (van de Maliebaan naar de Oudwijkerdwarsstraat) open voor bestemmingsverkeer, zoals voertuigen van bewoners en (winkel)bevoorrading. Doorgaand verkeer wordt omgeleid met borden, evenals verkeer in zijstraten die mogelijk worden afgesloten.

Fietsers kunnen beide kanten op fietsen en voetgangers kunnen veilig langs de werkvakken lopen om woningen, winkels en horecazaken in de straat te bereiken. Buslijn 8 rijdt tijdens de werkzaamheden niet door de straat, maar via een omleidingsroute. Op de Maliebaan is een tijdelijke bushalte in de buurt van huisnummer 71.

Parkeren

De parkeerplaatsen in de Burgemeester Reigerstraat zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar, omdat de parkeervakken nodig zijn voor laden en lossen, de werkzaamheden zelf en voor ander verkeer.

De gemeente vraagt mensen die een parkeervergunning hebben om tijdens de werkzaamheden ergens anders in het gebied te parkeren. Laden en lossen gebeurt op tijdelijke laad- en losplekken, die aangegeven zijn met borden.