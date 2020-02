Volgende stap in ellenlange zoektocht naar nieuwe prostitutie-ondernemers Het Nieuwe Zandpad

De zoektocht naar een ondernemer die de prostitutie-zone in Overvecht wil ontwikkelen en exploiteren is maandag weer van start gegaan. Door de voorwaarden te veranderen hoopt de gemeente dat het deze keer wel lukt.

Het is sinds de sluiting, door oud-burgemeester Aleid Wolfsen in 2013, niet gelukt om een oplossing te vinden voor raamprostitutie in Utrecht. De ramen werden toen gesloten vanwege de vele misstanden in de prostitutiesector.

De zoektocht verloopt moeizaam en daarom is het plan aangepast. Zo is het aantal werkruimten verminderd tot 96, met een maximale uitbreidingsmogelijkheid tot 128. Een deel van de werkruimten wordt ingericht voor sekswerkers die klanten werven via internet. Er komt overdag en ’s nachts meer gemeentelijk toezicht en er komt een nachtsluiting tussen 03.00 en ’s nachts en 07.00 uur ’s morgens.

Met deze gewijzigde voorwaarden speelt de gemeente in op de veranderende markt voor raamprostitutie. Zo hoopt het college dat er meer ondernemers zijn die hier graag in willen investeren. Ondernemers kunnen zich melden bij de gemeente. In het najaar kan de gemeente vertellen of het deze ronde wel gelukt is om een geschikte kandidaat te vinden.