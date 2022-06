Volgende stap in herontwikkeling Wolvenplein in Utrecht, buurtbewoners kunnen meepraten over plannen

De nieuwe eigenaren van het voormalige gevangeniscomplex op het Wolvenplein in Utrecht, AM en Levenslang, hebben de eerste plannen voor de herontwikkeling van het gebied bekendgemaakt. Op 28 juni nodigen zij buurtbewoners uit om mee te praten over de nieuwe inrichting van het Wolvenplein.

Het ruim 150 jaar oude gevangenisgebouw krijgt een nieuwe bestemming. Na een grondige renovatie en herontwikkeling moet hier een mix van wonen, werken en ontspanning komen. Eigenaren AM en Levenslang hebben voor de herontwikkeling een plan van aanpak gemaakt, in samenspraak met de gemeente Utrecht.

Volgens het planvoorstel van AM en Levenslang komen er in het gebied woningen (een mix van verschillende segmenten), werkplekken, horeca en ruimtes voor maatschappelijke functies. Buiten moeten verschillende ontmoetingsplaatsen komen. Aan de rand van het water staat een parkachtig wandelpad uitgetekend. Ook zijn er plannen voor een nieuwe brug over de singel.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Op dinsdagavond 28 juni leggen de nieuwe eigenaren dit plan in de Wolvengevangenis voor aan de buurtbewoners. Zij krijgen de mogelijkheid om mee te praten over de herontwikkeling. Bewoners kunnen onder meer deelnemen aan ‘thematafels’, per tafel wordt en ander onderwerp binnen de herontwikkeling besproken.