Volgende stap in ontwikkeling van nieuwe buurt Cartesius: NS levert grond voor 770 nieuwe woningen

De Nederlandse Spoorwegen hebben de stukken grond, waarop straks de tweede fase van de nieuwe Utrechtse wijk Cartesius gaat verrijzen, overgedragen aan het Cartesius Consortium. Hier wordt komend jaar gestart met de bouw van 770 nieuwe woningen, waarvan 25 procent sociale huur.

Het al bestaande CAB-gebouw krijgt de functie van ‘huiskamer in de wijk’. Hier moeten een foodhall, een supermarkt, horeca en werkplekken voor creatieve bedrijven komen. De ‘groene oase’ midden in de wijk wordt het Cartesius Park.

Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed NS, zegt: “Door de overdracht van het CAB-gebouw en de percelen binnen de tweede fase Cartesius Utrecht, kan worden gestart met de realisatie van het volgende deel van dit gebied. Met deze ontwikkelingen dragen we als NS bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stationsomgeving in het centrum van Utrecht.”

Cartesius wordt een nieuwe stadswijk met zo’n 2.800 nieuwe woningen. Die worden niet allemaal in een keer gebouwd, maar in fasen. De overdracht van de gronden door NS is het begin van fase 2. Wanneer de hele buurt klaar moet zijn, is nog niet duidelijk.