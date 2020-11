Volgende stap in plannen voor parken en woningen Zuilense Vecht

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht hebben de nieuwe plannen voor de herontwikkeling van Zuilense Vecht vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden kunnen hier de komende vier weken op reageren. Volgens de plannen krijgt Zuilense Vecht een samenhangend ‘Sportief Park’ en woningen.

De sportparken Daalseweide in Stichtse Vecht en het Utrechtse Zuilen/Elinkwijk, plus de omgeving, krijgen een nieuwe impuls van de twee gemeenten. Zo moeten de parken een samenhangend park worden waar sport, bewegen, ontmoeten en groen centraal staan. Volgens de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure moet de nieuwe inrichting van het gebied als groene buffer, maar ook als verbinding tussen de gemeenten werken.

“Het sportpark wordt open en toegankelijk gemaakt. De nieuwe woongebieden sluiten op een natuurlijke wijze aan op de bestaande bebouwing en op het sportieve park. In de plannen is veel aandacht voor duurzaamheid; daarbij gaat het om energie, materiaalgebruik, ecologie, water en groen”, zegt Verschuure over de plannen.

Gedurende vier weken, tot uiterlijk op 9 december, kunnen belanghebbenden hun mening geven over de plannen van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Ze kunnen het nu laten weten, als ze vinden dat er nog iets moet worden aangepast, benadrukt wethouder Hetty Veneklaas van Stichtse Vecht. “Zo maken we samen het plan.”

Sportief Park en nieuwbouwwoningen

Volgens de plannen wordt het Sportief Park een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Veneklaas: “In het sportpark is straks plaats voor onze sportverenigingen en ook voor mensen die, alleen of samen, lekker willen hardlopen, skeeleren of bootcampen.”

Behalve het park, komen er in het Utrechtse gebied zo’n 290 duurzame woningen bij. Die zijn volgens het plan samengesteld uit 35 procent sociale woningen, 25 procent middenhuur en 40 procent vrije sector. Ook komen er zelfbouwkavels en is er plek voor andere initiatieven als sociale projectontwikkeling.

In het gebied van Stichtse Vecht moeten tussen de 125 en 150 woningen komen. Daarvan is 30 procent sociale woningbouw, 14 procent betaalbare koop (onder de 310 duizend euro, volgens NHG-grens per 1 januari 2020) en 56 procent vrije sector.

Reageren

Op de website van Zuilense Vecht staan video’s waarin de verschillende plannen worden uitgelegd. De video’s zijn gemaakt omdat een fysieke bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is. Via het reactieformulier op de website is ook te reageren op de plannen.

Naar verwachting zullen de gemeenteraden van Utrecht en Stichtse Vecht in het tweede kwartaal van 2021 een besluit nemen over de plannen. Als de gemeenteraden akkoord zijn, wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt.