Volledige Utrechtse raad wil opheldering over jeugdbescherming William Schrikker

De volledige Utrechtse gemeenteraad heeft vragen gesteld over de situatie bij jeugdhulpinstellingen William Schrikker Stichting en Samen Veilig (SAVE). De politieke partijen willen weten van het stadsbestuur weten of de maatregelen tot verbetering worden gevolgd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de William Schrikker Stichting een aanwijzing gegeven omdat kinderen er niet veilig zouden zijn. De IGJ kan een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder een aanwijzing geven om de instelling te verplichten om maatregelen te nemen.

De kwaliteit van de kinderbeschermingsmaatregelen is onvoldoende bij de stichting en de raad van bestuur van de William Schrikker Stichting moet meer sturen op de benodigde kwaliteitsverbetering. De inspectie wil dat de William Schrikker Stichting bij alle 7500 kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert, nagaat of de opvoedsituatie en de veiligheid van het kind goed in beeld zijn. Daarnaast moet bij risico’s de juiste maatregelen worden genomen om de onveiligheid weg te nemen.

Stichting

De William Schrikker Stichting is een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. De stichting heeft de opdracht de veiligheid en ontwikkeling van het kind zeker te stellen, te zorgen voor herstel en de bedreiging weg te nemen. Dit doet de jeugdbeschermer door allereerst met ouders en kinderen de opvoedsituatie in kaart te brengen.

De jeugdbeschermer zet vervolgens hulp in en toetst met hulpverleners, ouders en kinderen regelmatig of de hulp het gewenste effect heeft. De William Schrikker Stichting voert in opdracht van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) ook jeugdbeschermingsmaatregelen uit. De William Schrikker Stichting werkt in heel Nederland en ook in Utrecht.

Politieke vragen

De gemeenteraad in Utrecht wil nu van het college weten wat het vindt van de situatie bij de instellingen. Ook willen de partijen weten hoeveel kinderen in Utrecht een jeugdbeschermingsmaatregel hebben bij de William Schrikker Stichting.

Ook bij SAVE loopt momenteel een verbetertraject. Dit gebeurde onder meer na het gezamenlijke initiatief van de verschillende raadsfracties om ouders te spreken over hun ervaringen met de organisatie.

Verbetering

De William Schrikker Stichting moet uiterlijk op 28 april dit jaar de opvoedsituatie en de veiligheid van alle kinderen van 0 tot 4 jaar over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert in beeld hebben en hierop – waar nodig – handelen.

Op 28 juli 2020 moet de organisatie ditzelfde hebben gedaan voor alle andere kinderen over wie zij een kinderbeschermingsmaatregel uitvoert.

De William Schrikker Stichting moet verder laten zien welke verbetermaatregelen er zijn genomen en hoe deze worden ingezet. Als de William Schrikker Stichting niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.