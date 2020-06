Voltallige raad roept gemeente Utrecht op om alternatieve introductie voor studenten te steunen

Alle partijen in de Utrechtse gemeenteraad vinden het belangrijk dat nieuwe studenten op een goede manier worden geïntroduceerd in de stad. Ze roepen de gemeente daarom op om verschillende initiatieven te steunen.

Vanwege het coronavirus zal er dit jaar geen grote Utrechtse Introductie Tijd (UIT) zijn. Toch worden er alternatieven georganiseerd voor de nieuwkomers. Dit is volgens de gehele Utrechtse raad van groot belang.

De partijen zeggen dat het belangrijk is dat studenten medestudenten ontmoeten, om op die manier een sociaal isolement aan het begin van de studie te voorkomen. Tegelijkertijd vraagt het organiseren van een alternatieve introductietijd veel verantwoordelijkheid. De fracties roepen de gemeente daarom op om de initiatieven te ondersteunen.

Contactpersoon

Zo ziet de politiek graag dat de gemeente meedenkt met bijvoorbeeld verenigingen die een idee hebben voor de introductietijd. Ook willen ze dat er een contactpersoon komt waar organisaties met vragen terecht kunnen.

Onder normale omstandigheden vinden de introductieactiviteiten plaats voor aanvang van het studiejaar. Nu wordt gevraagd voor meer ruimte, zodat er ook op latere momenten initiatieven georganiseerd kunnen worden.

Voorheen was het gebruikelijk dat veel nieuwkomers tijdens de introductietijd logeren bij Utrechtse studenten. Dit worden zogenoemde ‘logeerprojecten’ genoemd. De partijen willen weten of dit in de huidige tijd nog steeds mogelijk is.