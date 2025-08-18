Vondelbrug bij Utrecht Vaartsche Rijn komende drie avonden en nachten afgesloten

De Vondelbrug bij station Vaartsche Rijn is vanaf vanavond tot donderdagochtend 21 augustus tussen 19.00 en 06.00 uur afgesloten voor verkeer. De brug is toe aan onderhoud en wordt daarom in de avonden en nachten aangepakt.

Er worden roestplekken verwijderd en de bewegende delen worden opnieuw geschilderd. Omdat de brug hiervoor open moet staan, is deze tijdelijk niet toegankelijk. Overdag blijft de brug wel gewoon open.

Omleidingen

Omleidingsroutes worden aangegeven met borden. Ook zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Ook fietsers en voetgangers kunnen er niet langs en worden omgeleid.