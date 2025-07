Vondelbrug nabij station Utrecht Vaartsche Rijn drie avonden en nachten dicht voor onderhoud De Vondelbrug

De Vondelbrug in Utrecht-Zuid is van maandagavond 18 augustus tot donderdagochtend 21 augustus ’s nachts afgesloten voor al het verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden. De brug is in die periode dagelijks tussen 19.00 en 06.00 uur niet bereikbaar.