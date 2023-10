Voor de derde keer in een week tijd jonge vrouw neergestoken bij de Balijelaan in Utrecht

Op de Balijelaan in Utrecht is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een jonge vrouw neergestoken. Het 20-jarige slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is de derde keer in een week tijd dat een jonge vrouw in deze omgeving slachtoffer wordt van een steekpartij.

Op woensdag 27 september en zaterdag 30 september werden op de Balijelaan twee vrouwen van 23 het slachtoffer van steekincidenten. Dat gebeurde respectievelijk om iets voor middernacht en om 02.25 uur. Het steekincident van afgelopen nacht was kort na middernacht op de Balijebrug en is dus het derde incident in die omgeving in een week tijd.

Op de vraag of er mogelijk veiligheidsmaatregelen genomen worden, antwoordt een woordvoerder van de politie dat het onderzoek nog loopt en dat daar meer informatie uit naar voren moet komen. Hierbij wordt ook gekeken of er mogelijk een verband is tussen de drie incidenten.