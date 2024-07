Voor de zesde keer ‘Kwastendag’ in Utrecht: werkzoekenden proberen het schildersvak uit Foto: WIJ 3.0.

In september vindt dit jaar voor de zesde keer een Kwastendag plaats. Daar kunnen mensen die op zoek zijn naar werk letterlijk aan de slag met kwasten en ontdekken of het schildersvak iets voor hen is. Deze dag is vooral bedoeld voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en biedt uitzicht op een baan.