Voor- en nadelen bij biomassaplannen nieuwe asfaltcentrale in Utrecht

De nieuwe asfaltcentrale op Lage Weide wil van het gas af en gaan stoken op biomassa. De gemeente noemt biomassa het minst wenselijke, maar enige alternatief voor aardgas. Door de komst van de centrale gaat de luchtkwaliteit ter plekke achteruit, maar er zitten ook voordelen aan.

De komst van een asfaltcentrale naar het industrieterrein Lage Weide is geen verrassing, in 2016 werd er al een vergunning verleend voor de komst van het bedrijf. Toen was er nog sprake van gasgebruik, nu geeft de asfaltcentrale aan biomassa te willen gebruiken.

Verdedigbaar alternatief

Niet alle vormen van biomassa zijn duurzaam. De gemeente Utrecht noemt het ook het minst wenselijke alternatief voor gasgebruik. “Biomassa zien wij als een transitiebrandstof”, schrijft de gemeente. De vergunningsaanvraag voldoet echter gewoon aan de regels, en daarom moet de gemeente meewerken aan het plan.

Twijfels kunnen ontstaan over biomassa als de herkomst van de houtsoorten, om te stoken, niet goed duidelijk is. De asfaltcentrale heeft laten weten alleen houtpellets te gebruiken van goede herkomst, daar is een Europees certificaat voor. Als dat hout gebruikt wordt is er sprake van een flinke CO2-reductie ten opzichte van aardgas. Daarom is het volgens de gemeente een verdedigbaar alternatief voor aardgas.

Geluidswal motorcross

Door de komst van de asfaltcentrale, en het gebruik van biomassa, gaat de lokale luchtkwaliteit op Lage Weide wel achteruit. Daar stelt de gemeente tegenover dat als de centrale de stad verlaat, de uitstoot verplaatst wordt en er veel meer transport nodig is om nieuw asfalt naar en oud asfalt uit de stad te vervoeren.

Voor direct omwonenden is er wel een voordeel: al jarenlang zijn er geluidsklachten over de motorcrossbaan op Lage Weide. Door de komst van de asfaltcentrale kan er een geluidswal gemaakt worden.

De vergunning is de komende zes weken te bekijken zodat mensen erop kunnen reageren.