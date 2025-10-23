Voor- en tegendemonstranten bij verkiezingsdebat Universiteit Utrecht vanwege deelname Thierry Baudet

Twee groepen demonstranten stonden gisteravond tegenover elkaar op het Utrecht Science Park. Reden was de deelname van Thierry Baudet aan een verkiezingsdebat dat de Universiteit Utrecht organiseerde. Eén groep demonstreerde tegen zijn komst en een andere groep juist voor. De politie kwam ter plaatse om te voorkomen dat de demonstraties escaleerden. “Dat is uiteindelijk goed gelukt. Er zijn geen aanhoudingen geweest”, aldus een woordvoerder van de politie.

Terwijl het debat in het Minnaertgebouw op de Uithof plaatsvond, werd er ondertussen buiten gedemonstreerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het om een groep van ongeveer 50 antifascisme-demonstranten die een lawaaiprotest hielden en 15 tegendemonstranten van een rechtse actiegroep.

Het lawaaiprotest werd eerder deze week aangekondigd door Utrecht Student Encampment, de actiegroep die bekendstaat om zijn pro-Palestina-protesten. Op Instagram schreven zij dat de universiteit op deze manier niet alleen genocide, maar ook fascisme faciliteert. “Wij zeggen nee tegen het geven van een podium aan fascisten, daarom organiseren we een lawaaidemonstratie bij de ingang van de locatie. Neem je potten, pannen en al je vrienden mee”, schreef Utrecht Student Encampment.

Welke rechtse actiegroep precies het tegenprotest organiseerde, kon zowel de politie als de gemeente geen uitspraak doen. “Maar de demonstraties verliepen vredig. Iedereen heeft zich gedragen. En demonstreren is een grondrecht, dus zolang dat vredig verloopt, mag het altijd”, zegt de woordvoerder van de gemeente. Ook de politie bevestigt dat de rust bewaard is gebleven en er geen demonstranten zijn aangehouden.

Niks gemerkt van demonstraties

Het verkiezingsdebat zelf verliep vredig. “In zoverre dat natuurlijk kan bij een debat”, vertelt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht lachend. “In de zaal hebben we eigenlijk niks gemerkt van wat er buiten gebeurde. Het debat is goed verlopen, iedereen kwam netjes aan het woord en er waren geen incidenten”, aldus de woordvoerder. Hij voegt hieraan toe dat alles buiten al was opgelost, toen de deelnemers van het debat rond 22.00 uur het Minnaertgebouw verlieten. Ook Thierry Baudet heeft verder geen directe last ondervonden van de demonstraties. “Bij zijn aankomst en vertrek was er veel security, maar er is verder niks gebeurd. Na afloop van het debat was er nog een borrel, maar hij was daarvoor al weggegaan”, vertelt de woordvoerder.

Verplaatsing

Eerder deze week had de universiteit al, in overleg met de politie, besloten om het debat vanwege de komst van Baudet te verplaatsen van het Universiteitsmuseum in het centrum naar het Minnaertgebouw op Utrecht Science Park. “Het Universiteitsmuseum ligt natuurlijk midden in de stad. Deze plek is lastiger voor de beveiliging om goed toezicht te kunnen behouden”, vertelde een woordvoerder van de universiteit eerder.

Het verkiezingsdebat werd georganiseerd door studenten van de studieverenigingen JSVU, ECU’92 en Perikles, samen met de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie van de Universiteit Utrecht. Voor het debat waren leden van VVD, CDA, GroenLinks-PvdA, D66, SP en FVD uitgenodigd. Thierry Baudet vertegenwoordigde de stem van FVD.