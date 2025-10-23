Voor- en tegendemonstranten bij verkiezingsdebat Universiteit Utrecht vanwege deelname Thierry Baudet

Twee groepen demonstranten stonden gisteravond tegenover elkaar op het Utrecht Science Park. Reden was de deelname van Thierry Baudet aan een verkiezingsdebat dat de Universiteit Utrecht organiseerde. Eén groep demonstreerde tegen zijn komst en een andere groep juist voor. De politie kwam ter plaatse om te voorkomen dat de demonstraties escaleerden. “Dat is uiteindelijk goed gelukt. Er zijn geen aanhoudingen geweest”, aldus een woordvoerder van de politie.
Terwijl het debat in het Minnaertgebouw op de Uithof plaatsvond, werd er ondertussen buiten gedemonstreerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het om een groep van ongeveer 50 antifascisme-demonstranten die een lawaaiprotest hielden en 15 tegendemonstranten van een rechtse actiegroep.
Het lawaaiprotest werd eerder deze week aangekondigd door Utrecht Student Encampment, de actiegroep die bekendstaat om zijn pro-Palestina-protesten. Op Instagram schreven zij dat de universiteit op deze manier niet alleen genocide, maar ook fascisme faciliteert. “Wij zeggen nee tegen het geven van een podium aan fascisten, daarom organiseren we een lawaaidemonstratie bij de ingang van de locatie. Neem je potten, pannen en al je vrienden mee”, schreef Utrecht Student Encampment.
Welke rechtse actiegroep precies het tegenprotest organiseerde, kon zowel de politie als de gemeente geen uitspraak doen. “Maar de demonstraties verliepen vredig. Iedereen heeft zich gedragen. En demonstreren is een grondrecht, dus zolang dat vredig verloopt, mag het altijd”, zegt de woordvoerder van de gemeente. Ook de politie bevestigt dat de rust bewaard is gebleven en er geen demonstranten zijn aangehouden.
Niks gemerkt van demonstraties
Het verkiezingsdebat zelf verliep vredig. “In zoverre dat natuurlijk kan bij een debat”, vertelt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht lachend. “In de zaal hebben we eigenlijk niks gemerkt van wat er buiten gebeurde. Het debat is goed verlopen, iedereen kwam netjes aan het woord en er waren geen incidenten”, aldus de woordvoerder. Hij voegt hieraan toe dat alles buiten al was opgelost, toen de deelnemers van het debat rond 22.00 uur het Minnaertgebouw verlieten. Ook Thierry Baudet heeft verder geen directe last ondervonden van de demonstraties. “Bij zijn aankomst en vertrek was er veel security, maar er is verder niks gebeurd. Na afloop van het debat was er nog een borrel, maar hij was daarvoor al weggegaan”, vertelt de woordvoerder.
Verplaatsing
Eerder deze week had de universiteit al, in overleg met de politie, besloten om het debat vanwege de komst van Baudet te verplaatsen van het Universiteitsmuseum in het centrum naar het Minnaertgebouw op Utrecht Science Park. “Het Universiteitsmuseum ligt natuurlijk midden in de stad. Deze plek is lastiger voor de beveiliging om goed toezicht te kunnen behouden”, vertelde een woordvoerder van de universiteit eerder.
Het verkiezingsdebat werd georganiseerd door studenten van de studieverenigingen JSVU, ECU’92 en Perikles, samen met de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie van de Universiteit Utrecht. Voor het debat waren leden van VVD, CDA, GroenLinks-PvdA, D66, SP en FVD uitgenodigd. Thierry Baudet vertegenwoordigde de stem van FVD.
De demonstratie tegen deelname van Baudet werd georganiseerd door Anti-Fascistische Studenten Actie Universiteit Utrecht, ondersteund door AFA Utrecht.
De tegendemonstranten kwamen van Defend Netherlands, de groep die meedeed aan de rellen in Den Haag en die laatst in Amsterdam politici uitmaakte voor “kankerjood”.
Misschien is het een goed idee om ons eens te verdiepen in de voors – en tegens van het uitnodigen van mensen zoals Baudet voor een serieus debat.
Het navolgende vraaggesprek kan hier wellicht behulpzaam bij zijn, te beluisteren bij de ISVW filosofie podcast:
In deze podcast vertelt Natascha Rietdijk over hoe tactieken van gaslighting en twijfelzaaien in de politiek worden ingezet: door het in diskrediet brengen van critici, het ontkennen van feiten en het inzetten van tegennarratieven. Waarom werken deze tactieken? Hoe functioneren echo chambers? Is de waarheid verworden tot een speelbal van affectieve manipulatie? En wat kunnen journalisten, burgers en instituties en doen om het vertrouwen in betrouwbare data weer terug te winnen?
Natascha Rietdijk was een van de sprekers tijdens de filosofieweek De waarheid is dood. Lang leve de waarheid, van 13 t/m 17 oktober 2025 aan de ISVW.
https://isvwijsbegeerte.libsyn.com/natascha-rietdijk-over-post-
truth-strategien
Ik dacht altijd dat mensen die studeren verstandig zijn en alles van alle kanten belichten, maar de laatste jaren begin ik daar ernstig aan te twijfelen of de studenten van de toekomst nog wel iedereen het vrije woord geven en dat het debatteren verleden tijd is geworden!!!!
Ik maak me ernstig zorgen waar dat allemaal heen gaat in de toekomst als zo meteen de advocaten, rechters en doktoren allemaal alles van één kant bekijken. Je kan het niet eens zijn met een politieke partij, maar je moet wel altijd kunnen debatteren, we leven nou eenmaal in een democratie en de stemmer bepaald de richting en als je daar niet mee eens ben is vervelend en je kan altijd emigreren, ik ben het ook vaak niet eens maar ik leg mij er bij neer.
Baudet heeft bewezen banden met Rusland, en zijn vele andere zaken waaruit blijkt dat hij onze gezamenlijke grondwet niet serieus neemt.
Ik hoop dat mensen zich verdiepen in zijn achtergrond ( en duitse historie ) en daardoor bewust worden dat dergelijke partijen nooit een onderdeel zijn van de oplossing, en tegengaan van polarisatie.
Heb je wel gelezen hoe veel illegale zaken fvd bepleit? Een mening hebben mag maar criminele, gevaarlijke srandpunten executeren op politiek niveau niet.
Studenten zijn in hun leer periode meestal “links”. Na het afstuderen en het verkrijgen van een goed betaalde baanworden ze vanzelf “rechts”. Want aan hun inkomen moet je niet zitten…
Het willen weren van meningsuitingen van andersdenkenden is echt verschrikkelijk 😥. Onbegrijpelijk vind ik dat.
Waarom zijn linkse demonstranten anti-rechtstaat als ze gewoon gebruik maken van hun democratisch recht – namelijk: demonstreren?
@jongeling: wat een onzin. dat was in de jaren 80 misschien zo, een groot deel nu stemt fvd en pvv.
Even in het stemhokje meenemen dat deze linkse tegendemonstranten tegen het vrije woord zijn!