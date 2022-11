‘Voor- en tegenstanders speeltuin Lauwerhof in Utrechtse binnenstad spoedig met elkaar om tafel’

De voor- en tegenstanders van het speeltuintje aan de Lauwerhof in de Utrechtse binnenstad gaan spoedig met elkaar in gesprek. Dat is althans de prognose van de gemeente. Voordat deze gesprekken echter kunnen beginnen moet eerst een bemiddelaar worden gevonden.

De speeltuin bij de watertoren in het centrum van Utrecht maakt het nodige los. De locatie werd ingericht op initiatief van omwonenden, maar een andere groep omwonden heeft zich daarna hard gemaakt voor het verwijderen van de gloednieuwe speeltuin. De sfeer in de buurt raakte erg verziekt. Uiteindelijk besloot de gemeente een deel van de speeltoestellen te verwijderen, maar een barricade van actievoerende bewoners maakte dit onmogelijk.

In september heeft de gemeenteraad aan wethouder Eva Oosters de opdracht gegeven met de voor- en tegenstanders in gesprek te gaan. Omdat dit een open dialoog moet zijn waarbij alle mogelijkheden op tafel liggen, heeft de raad gevraagd het eerdere besluit om een deel van de speeltoestellen te verplaatsen terug te trekken.

Spoedig

Inmiddels wordt dus gezocht naar een onafhankelijke bemiddelaar die de bewoners met elkaar in gesprek kan brengen en mogelijk een oplossing voor het conflict kan vinden. De gemeente verwacht dat dit bemiddelingstraject spoedig kan starten. Uiterlijk in maart 2023 moet er een uitkomst op tafel liggen.

