Voor het eerst in jaren weer traploopwedstrijd naar het topje van de Dom

De Dom gaat dit jaar weer volledig uit de steigers, en dat wordt groots gevierd. Één van de festiviteiten is de traploopwedstrijd naar het topje van de Dom. Deelnemers kunnen proberen om het record uit 2016 te verbreken. Het is sinds dat jaar namelijk weer de eerste keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd.

Wie het oude record wil verbreken, moet de 465 treden van de Dom onder de 2 minuten en 21 seconden lopen. Jeroen Rodenburg zette dat record in 2016 neer, en was daarmee maar liefst 7 seconden sneller dan de vorige recordhouder.

Licentiehouders

Aanmelden voor de wedstrijd is niet meer mogelijk, en niet iedereen mocht ook zomaar meedoen. Traplopen kan best zwaar zijn, en tijdens de traploopwedstrijd doen daarom bijna alleen maar licentiehouders mee. Je moet dan lid zijn van een atletiekvereniging. Er is ook EHBO aanwezig om deelnemers op te vangen.

In 2016 deed Paulus Jansen, destijds wethouder sport, mee aan de wedstrijd. “De kans om de Domtoren, het icoon van onze stad op deze manier te beklimmen laat ik als sportliefhebber natuurlijk niet aan me voorbij gaan”, zei hij destijds tegen DUIC.

In 2016 was de jongste deelnemer Sem van Dijk. Hij was 12 jaar oud en deed er drie minuten over om boven te komen. Hoe de groep met traplopers er dit jaar uitziet, is nog niet bekend.