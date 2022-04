Voor het eerst naar school; hoe Oekraïense kinderen snel hun thuis vinden in de klas in Utrecht

Het was erg spannend voor Mischa toen hij maandagochtend 28 maart voor het eerst bij zijn nieuwe school in Utrecht aankwam. Zes weken geleden ging hij nog naar de klas in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Nadat de oorlog uitbrak vluchtte hij samen met zijn moeder het land uit. Met bussen en de trein kwamen ze na zes dagen reizen aan in Utrecht waar ze werden opgevangen door een gastgezin. Drie weken later stapte de 8-jarige Mischa voor het eerst zijn nieuwe school binnen in Ondiep. “Toen ik hem in de middag ophaalde was de spanning ervan af, hij had zelfs al nieuwe vriendjes gemaakt”, vertelt zijn moeder Natalya. Mischa is een van de tientallen kinderen die deze week aan school beginnen in Utrecht.

In een klas met nog enkele andere Oekraïense kinderen, en tal van leerlingen met andere nationaliteiten, heeft Mischa zijn plek gevonden. “De kleur geel zit in de vlag van Oekraïne, maar wie kan er nog iets anders geels aanwijzen in de klas?”, vraagt de leerkracht in het Nederlands aan de groep. De handen gaan gelijk omhoog.

Toen de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang kwam werden in Utrecht in allerijl opvangplekken geregeld, maar de kinderen die meekomen, moeten – en willen – ook zo snel mogelijk weer naar school. De schoolbesturen en de gemeente Utrecht besloten om de koppen bij elkaar te steken. Er werd een crisisteam opgericht en een plan gemaakt.

Anko Hoepen is bestuursvoorzitter van SPO-Utrecht waar 38 scholen bij aangesloten zijn, maar hij is ook lid van het crisisteam waar alle scholen in de stad in samenwerken. “Op stadsniveau zijn we als scholen samengekomen om te kijken hoe we de verwachte toestroom van kinderen kunnen opvangen. In plaats van dat kinderen allemaal individueel bij een lokale school aankloppen hebben we besloten om dit centraal te regelen via de Taalschool.”

De Taalschool in Utrecht heeft al jaren ervaring met het scholen van leerlingen die uit het buitenland komen, veelal kinderen van vluchtelingen maar soms ook kinderen van expats. Hier is expertise aanwezig om bijvoorbeeld om te gaan met kinderen die trauma’s hebben. “Het is de kracht van Utrecht dat we met z’n allen op deze manier weten samen te werken”, vertelt Hoepen.

Open armen

Directeur van de Taalschool, Jenny Olsthoorn, vertelt: “Elk kind heeft recht op onderwijs en alle kinderen worden hier met open armen ontvangen.” De Taalschool biedt heel intensief onderwijs in de Nederlandse taal, zodat kinderen na ongeveer anderhalf jaar kunnen doorstromen naar een klas met leeftijdgenoten op een basisschool in hun wijk. Er worden behalve Nederlandse taal ook andere vakken gegeven. Er zijn nu 400 leerlingen die samen 59 nationaliteiten hebben. “De rijkdom van de wereld hebben we hier in de school”, aldus Olsthoorn.

Afgelopen maandag zijn 34 kinderen uit Oekraïne begonnen op de school, en 40 nieuwe leerlingen zijn al aangemeld. Dit komt bovenop de reguliere instroom van kinderen en dat is dus flink aanpakken voor de Taalschool. Olsthoorn: “Het is geen optie om deze kinderen geen onderwijs te geven, dus we pakken die handschoen graag op.”

Toch liggen er een hoop uitdagingen. Zo weet niemand precies hoeveel kinderen uit Oekraïne uiteindelijk in Utrecht terechtkomen, is niet bekend hoe lang ze in Nederland blijven en komen ze veelal niet via het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. “Maar de allergrootste uitdaging is genoeg personeel vinden. In het onderwijs hebben we al lang te maken met een krapte qua leerkrachten, en dat wordt nu nogmaals benadrukt.”

Ook Hoepen maakt zich hier zorgen om, maar ziet daarnaast kansen. “We hopen dat een deel van het personeel dat nu al in het primair onderwijs werkt tijdelijk meer uren wil gaan werken. Dat kunnen ze op de Taalschool doen, of ze maken op die manier tijd vrij voor collega’s die hier kunnen werken. Ook zien we dat gepensioneerde leraren mogelijk toch weer voor de klas gaan staan, en dan specifiek bij deze doelgroep op de Taalschool.”

Als laatste gaat Hoepen ook kijken of er mogelijk onder de Oekraïense ouders geschikte mensen zijn om voor de klas te gaan staan, of te helpen in het onderwijs. “Zij zouden mogelijk ook een rol kunnen gaan vervullen.”

De Taalschool Utrecht heeft de hoofdvestiging in de straat Ondiep en een tweede vestiging in Leidsche Rijn aan de Operettelaan. In december 2021 is een tijdelijke locatie geopend in de Mariëndaelstraat, speciaal voor de kinderen in de noodopvang Star Lodge. Mocht het aantal leerlingen de komende periode zo hard groeien dat de bestaande locaties vol raken, dan worden extra satellietlocaties van de Taalschool elders in de stad gerealiseerd.

Luchtalarm

Natalya en haar zoon Mischa wonen nu drie weken bij een gastgezin. De vader van Mischa is nog in Kyiv. “De afgelopen weken moesten we echt even tot rust komen. We hebben natuurlijk erg veel stress vanwege de situatie in Oekraïne. Toen de oorlog begon, het luchtalarm afging en we de explosies konden horen, begon voor ons ook de angst.” Voor Mischa betekent dit ook dat hij al zijn vriendjes uit het oog is verloren. “Ze zijn naar allerlei verschillende plekken gevlucht, maar hij heeft nog wel contact met ze via internet.”

Mischa heeft het al erg naar zijn zin op de school, vertelt Natalya. “Na de eerste dag was hij al heel blij. Hij vond het vooral heel fijn dat er ook gespeeld kon worden en ook andere Oekraïense kinderen waren waarmee hij kon spreken. De school in Oekraïne is ook wel wat strenger.”

De kinderen op de Taalschool krijgen les in rekenen en taal, gewone vakken die ook op reguliere scholen worden gegeven. Olsthoorn: “Maar we willen ze ook vooral een veilige plek geven. Veel van de kinderen die bij ons naar school gaan hebben allerlei dingen meegemaakt en ze hebben allemaal iets moeten achterlaten. We bieden een heldere structuur aan, dat geeft rust. En als de kinderen – die veelal niet allemaal dezelfde taal spreken – met elkaar spelen dan zie je dat er een last van hun schouders valt.”

Opvang in Utrecht

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Utrecht komt, groeit dagelijks. Oekraïners kunnen vrij reizen en hoeven dus geen asiel in Nederland aan te vragen. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht. In Utrecht wordt op verschillende manier hulp geboden. Zo is er een noodopvang geopend in de Jaarbeurs waar ruim 300 bedden staan.

Op dinsdag 29 maart hadden zich daar in totaal 1211 mensen geregistreerd en zij zijn uiteindelijk opgevangen in hotels en gastgezinnen. 582 mensen zijn in de stad in Utrecht geplaatst en 423 in de regio. 134 mensen zijn via de veiligheidsregio in de regio’s Friesland en Drenthe geplaatst. Een deel van de mensen die in de Jaarbeurs hebben overnacht, is nog niet geregistreerd en niet opgenomen in het totale aantal, en de getallen groeien elke dag.

Omdat er momenteel geen plekken in hotels in Utrecht meer zijn, worden mensen nu voornamelijk bij gastgezinnen in de regio geplaatst. Er hebben zich in Utrecht 225 gastgezinnen aangemeld die gezamenlijk 555 bedden beschikbaar hebben. Voordat vluchtelingen bij zo’n gezin komen, wordt vooraf gekeken welke mensen goed bij elkaar passen.

