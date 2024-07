Voorbereiding grootschalige renovatie van Universiteitsgebouw Janskerkhof 13/13a van start

De renovatie van het universiteitsgebouw Janskerkhof 13/13a gaat van start, nadat Universiteit Utrecht het rapport over de voorbereidingsfase heeft goedgekeurd. De renovatie richt zich op duurzaamheid en behoud van het historische karakter van het rijksmonument.

Het gebouw moet duurzamer worden en tegelijkertijd het historische karakter behouden. De renovatie is vooral gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit, koeling en verwarming. In het pand moeten ook flexibele werkplekken komen, die inspelen op de behoeften van medewerkers.

Planning

De voorbereidingsfase van het project loopt tot en met 2026. In deze fase wordt onder meer het ontwerp gemaakt en de verhuizing van de huidige gebruikers gepland. De uitvoeringsfase start volgens planning in 2027 en zal naar verwachting in 2029 klaar zijn.

De renovatie van het rijksmonument is een – logistiek en technisch – ingewikkelde uitdaging volgens Universiteit Utrecht. Met de renovatie hoopt de Universiteit bij te dragen aan een toekomstbestendige en inspirerende werkomgeving.