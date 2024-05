Voorbereiding op extreme droogte; waterschap test gemaal De Aanvoerder in De Meern

Ter voorbereiding op de droogte test Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 14 tot en 16 mei 2024 gemaal De Aanvoerder in De Meern. Er is dan tijdelijk geen doorvaart mogelijk door de Haanwijkersluis in Harmelen en bij gemaal De Aanvoerder in De Meern. De test duurt tot 16 mei 09.00 uur.

Het waterschap test van 14 tot en met 16 mei gemaal De Aanvoerder in De Meern. Dit gemaal is speciaal gebouwd om tijdens extreme droogte zoetwater via Leidsche en Oude Rijn naar het westen van Nederland te pompen en is daarom belangrijk. Aan dit gemaal is het afgelopen jaar een aantal aanpassingen gedaan. Het waterschap laat het gemaal daarom proefdraaien.

De test begint op dinsdag 14 mei om 09.00 uur. Dan sluit de deur in de Leidsche Rijn naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De stroomrichting van de Leidsche Rijn wordt dan omgedraaid. Tijdens de test, die tot 16 mei 09.00 uur duurt, is er op twee plekken geen doorvaart mogelijk: door de Haanwijkersluis in Harmelen en bij gemaal De Aanvoerder in De Meern. Het waterpeil in de Leidsche en Oude Rijn is tijdelijk wat hoger dan normaal.

Extreme droogte

Gemaal de Aanvoerder werd gebouwd om voldoende zoetwater via Leidsche en Oude Rijn naar het westen van Nederland te pompen. De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in Nederland geen probleem. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van grote rivieren, niet overal voldoende zoetwater in West-Nederland.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met afwisselende periodes van extreme droogte en hevige regen. Bij de bouw van gemaal De Aanvoerder werd ingeschat dat dit gemaal eenmaal in de acht jaar ingezet moest worden. In 1993 was de eerste keer, daarna in 2003, 2011, 2018, 2019 en in 2022. Om voorbereid te zijn op de toekomst, wordt het gemaal nu dus getest.