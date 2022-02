Voorbereidingen voor verkiezingen in volle gang; dit jaar 45 stembureaus meer in Utrecht

In de gemeente Utrecht openen op 16 maart 226 stembureaus de deuren. Dat is 45 meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Volgens de gemeente is 96 procent van die stembureaus toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.

De coronaregels worden steeds verder versoepeld, maar corona speelt wel nog een rol bij de organisatie van de verkiezing, laat de gemeente weten. Om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, kunnen Utrechters op 14 en 15 maart vervroegd naar de stembus. Bij de Tweede Kamerverkiezingen was dat ook mogelijk. Vervroegd stemmen kan op twintig plekken in Utrecht; twee per wijk.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen werd vorig jaar een mobiel stembureau ingezet, maar dat gebeurt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw. De trailer was volgens de gemeente ‘dusdanig groot’ dat die lastig te verplaatsen was. “Ook de kosten voor de inzet van de trailer waren erg hoog. Het doel van een mobiel stembureau is juist dat deze eenvoudig meerdere plekken aan kan doen, de onhandigheid van de trailer doet dit voordeel teniet.”

In de wijken waar de mobiele stembureaus eerder werden ingezet, zijn nu meer stemlocaties. In Zuidwest stijgt het aantal van 12 naar 18 locaties, in Noordwest van 17 naar 27 locaties en in Overvecht van 17 naar 21 locaties. “Door de groei in het aantal stemlocaties wordt het wegvallen van de ontbrekende mobiele stembureaus opgevangen.”

Vrijwilligers

De gemeente is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de bezetting van de stembureaus en het tellen van de stemmen zijn ruim 3000 vrijwilligers nodig. Op de stembureaus gaat het om 1800 vrijwilligers en voor het centraal stemmentellen in de Jaarbeurs zijn 800 mensen nodig.

De gemeente wil daarnaast een reservelijst. Voor elke functie – stembureauvoorzitter, tafelleider en stemmenteller – is 25 procent reservevrijwilligers nodig. Voor de reservelijst zijn momenteel vooral nog voorzitters en plaatsvervangend voorzitters nodig.

Tellen

Op woensdagavond 16 maart wordt, na het sluiten van de stembussen, geteld op lijstniveau. Op veel stembureaus is niet genoeg ruimte om op anderhalve meter afstand op kandidaatsniveau te tellen. De stemmen worden in een verzegelde stembus beveiligd vervoerd naar de Jaarbeurs. Daar wordt vervolgens op donderdag 17 maart op kandidaatsniveau geteld. Geïnteresseerden kunnen dat tellen fysiek of digitaal bijwonen.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt definitief na de zitting van het centraal stembureau op maandag 21 maart.

