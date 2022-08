Voordat de wielrenners eroverheen raasden reed DUIC een rondje over het parcours van de Vuelta

Ruim honderd wielrenners raasden vrijdagavond door Utrecht. Vlak voordat zij begonnen, reed DUIC met de reclamekaravaan in een auto van het Spaans Verkeersbureau een rondje over het parcours. Langs de ruim 23 kilometer lange route stonden bijna overal mensen achter de dranghekken om hun favoriete wielrenners aan te moedigen. Ook de reclamekaravaan werd keer op keer vrolijk onthaald: “Vamos!”

De reclamekaravaan van La Vuelta Hollanda had een primeur: het is voor het eerst dat alle auto’s van zo’n karavaan bij een grote wielerronde volledig elektrisch, of op waterstof reden. Bekijk hieronder de beelden die vanuit de auto gemaakt zijn.