Voordat opvangschip van Keulsekade in Utrecht vertrekt wordt het gebruikt door de brandweer

Het opvangschip Danubia, dat sinds begin 2023 aan de Keulsekade in Utrecht ligt, vertrekt eind februari. Voordat het zover is, wordt het vaartuig door de brandweer gebruikt voor een oefening.

Sinds begin 2023 werden Oekraïense vluchtelingen opgevangen op het schip, maar de huurovereenkomst loopt op 1 maart af. De mensen die op het schip verbleven hebben inmiddels op een andere plek in Utrecht onderdak gekregen.

“Opvang op een schip was aan het begin van de oorlog een noodgreep en destijds nodig door een groot tekort aan opvangplekken voor Oekraïners”, schrijft de gemeente Utrecht. Het is niet uitgesloten dat Danubia op een later moment opnieuw wordt gebruikt om vluchtelingen op te vangen.

Oefening

Volgende week wordt het lege schip drie dagen gebruikt door de brandweer. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vindt er een oefening plaats. “Tijdens deze trainingen simuleren we dat er brand is op het schip waarbij er onder andere gewerkt wordt met kunstmatige rook. Op deze manier kunnen we de brandweerploegen op een zo’n realistisch mogelijke manier trainen.”

Tijdens de oefeningen zullen er veel brandweervoertuigen op de kade staan. “Als omwonende bent u van harte welkom om vanaf de kade een kijkje te komen nemen.”