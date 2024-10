Voordeur van woning in Utrecht beschadigd na explosie

De voordeur van een woning aan de Aardbeistraat in Utrecht is vrijdagavond beschadigd geraakt vanwege een explosie. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

De voordeur van een woning aan de Aardbeistraat in Utrecht is vrijdagavond beschadigd geraakt vanwege een explosie. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen. Rond 22.00 uur kwam de melding over de explosie binnen bij de meldkamer. De agenten die vervolgens poolshoogte gingen nemen troffen geen verdachten meer aan. “Het explosief zorgde voor schade aan de voordeur maar gelukkig raakte niemand gewond”, schrijft de politie. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen van het incident, maar ook naar camerabeelden. “Heeft u iets gezien? Laat het de politie weten.” Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

Schrijf je hier in!