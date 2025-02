Voorlopig geen extra geld voor gemeenten; ravijnjaar in Utrecht lijkt onvermijdelijk

De coalitiepartijen VVD en NSC zijn voorlopig niet van plan om Nederlandse gemeenten financieel tegemoet te komen op de bezuinigingen op het gemeentefonds, schrijft de NOS. Dat betekent dat het financiële ravijnjaar voor Utrecht onvermijdelijk lijkt. Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dreigde eerder al om naar de rechter te stappen als het kabinet niet overstag gaat.

Het financiële ravijnjaar van 2026 houdt in dat veel gemeenten hun begroting niet rond krijgen. Er wordt vanaf dat jaar flink gekort op het gemeentefonds, waar de verplichte taken van gemeenten uit worden betaald. Gemeenten moeten dan dus zelf meer betalen, en dat zorgt voor knel.

Miljoenen euro’s tekort

Gemeenten kunnen namelijk niet zomaar alle kosten opdrijven, en daardoor ontstaat er in veel Nederlandse gemeenten een groot financieel tekort. Volgens account- en adviseursbureau BDO is er in Utrecht in de periode 2024 tot en met 2028 een tekort van 70 miljoen euro. De gemeente Utrecht voorspelde vorig jaar ook al een flink tekort in de begroting.

VVD en NSC willen wel in gesprek met gemeenten over de balans tussen de taken die ze moeten uitvoeren en het geld dat ze daarvoor krijgen, schrijft de NOS. Maar die gesprekken zullen voor 2026 geen oplossing bieden, wordt ook vermeld.

Boter bij de vis

Gemeenten mogen alleen de hondenbelasting, toeristenbelasting en de ozb (onroerendezaakbelasting) omhoog gooien, schrijft de NOS. “Dus verhogen gemeenten die massaal: gemiddeld stijgt de ozb komend jaar met 9 procent.” In Utrecht stijgt de ozb met 6 procent. “Ook vanwege het ravijnjaar”, zegt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder van Financiën Susanne Schilderman tegen DUIC.

Het laatste over het zogenoemde ravijnjaar is mogelijk nog niet gezegd. Eerder dreigde burgemeester Sharon Dijksma, ook voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, al om naar de rechter te stappen wanneer het kabinet de gemeenten niet tegemoet komt.

“Dan zal er toch boter bij de vis moeten komen”, zei ze eerder tegen Nieuwsuur. “Want het kabinet kan ons niet die taken laten uitvoeren, maar er ondertussen niet voor willen betalen.”