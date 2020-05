Voorlopig geen groot feest als Utrechtse singel rond is

De ronding van de Utrechtse singel wordt in september gevierd met een online evenement, het geplande grote fysieke feest kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan. In 2021 komt er alsnog een écht feest.

Wethouder Eelco Eerenberg kondigt in een video van CU2030 aan dat er twee feesten komen om het afronden van de werkzaamheden aan de singel te vieren. “Na jaren van slopen, bouwen, breken en graven kunnen we bijna de magische woorden weer spreken: de singel is weer rond”, aldus Eerenberg. Dat moment had gevierd moeten worden met een evenement samen met het Uitfeest, maar dat gaat dit jaar dus niet door.

Maar er wordt gewerkt aan een digitaal feestje om het ronden van de singel te vieren. “En toch, als op 12 september hier het water weer stroomt, gaan we dat online en thuis vieren op een onvergetelijke manier”, zegt Eerenberg daarover. Hoe de online viering er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. “Maar uiteindelijk hebben we twee feestjes.”

De werkzaamheden aan de Utrechtse singel konden ondanks de coronacrisis wel doorgaan en verlopen volgens planning.